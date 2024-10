Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e prossimo al ritiro, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) dopo un'ora e mezza di gioco. Si chiude una rivalità stellare nella storia del tennis e dello sport: Djokovic centra il 32esimo successo in 61 confronti diretti, il duello eterno va in archivio con lo score di 32-29.

"Non so da dove cominciare. Ripenso alla prima sfida nel 2005, sono passati quasi 20 anni... Sei un atleta incredibile, un giocatore speciale. La rivalità è stata durissima, magari ci berremo una cosa per riflettere sulla vita. Faccio i complimenti al tuo team e alla tua bellissima famiglia, anche loro sono il segreto del tuo successo", dice Djokovic rivolgendosi al rivale. "So quanti sacrifici una famiglia debba fare per seguire un giocatore professionista, condividendo gli alti e i bassi. Potrei parlare tutta la sera, è stato un onore incredibile condividere il campo con te. E' un momento emozionante, ti chiedo di non lasciare il tennis. Grazie da parte mia e da tutto il mondo del tennis", conclude Nole.