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Djokovic a Cincinnati avverte Sinner per Us Open: "Mai stato così bene"

Il tennista serbo è impegnato nel Masters 1000 americano

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
15 agosto 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic è il grande favorito a Cincinnati? Oggi, sabato 15 agosto, il tennista serbo sfida l'argentino Tirante all'esordio nel Masters 1000 americano, che vedrà l'assenza sia di Jannik Sinner che di Carlos Alcaraz, i due finalisti dello scorso anno, entrambi per infortunio.

"Dopo Wimbledon il mio corpo ha reagito molto bene", ha raccontato Djokovic ai canali ufficiali Atp, "è stata la migliore reazione che ha avuto il mio corpo dopo uno Slam nei ultimi due anni. Ho deciso di tornare a giocare qui per avere almeno un torneo nelle gambe prima degli Us Open".

"Stavolta viste le mie condizioni ottimali volevo tanto giocare e allora ho deciso di tornare", ha rivelato Djokovic, che a New York, complice il problema al ginocchio di Sinner e i dubbi intorno al rientro di Alcaraz, potrebbe avere una chance concreta per centrale il 25esimo titolo Slam.

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