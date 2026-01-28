circle x black
Djokovic si prende un warning e litiga con l'arbitro: "Stavo cercando il mio cappello"

Il tennista serbo sfida Lorenzo Musetti nei quarti degli Australian Open

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic litiga con l'arbitro agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista serbo sfida Lorenzo Musetti nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e a inizio secondo set ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Dopo il cambio di campo che ha seguito il primo game del parziale Djokovic ha 'perso' il suo cappello, attardandosi al servizio.

L'arbitro, per tutta risposta, gli ha rifilato un warning e il serbo non l'ha presa bene: "Stavo cercando il mio cappello, mi stavo cambiando. Avresti potuto avvisarmi, da gentiluomo e da persona che fa sport da un paio di decenni", ha detto verso l'arbitro, visibilmente infastidito.

"Pensi che sia giusto? Non sto dicendo che sia contro le regole, ma avresti potuto avvisarmi, giusto? Avresti potuto dirmi 'Ehi Novak, sbrigati'. Giusto?", ha concluso Djokovic, che però non è riuscito a far 'cambiare idea' al giudice di sedia, tenendosi quindi il warning e andando a servire scuotendo la testa.

