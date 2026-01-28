circle x black
Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: "Io fortunato, avrebbe vinto lui"

Il tennista serbo è volato in semifinale grazie al forfait dell'azzurro al terzo set

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic applaude Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il serbo, valido per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, a causa di un infortunio patito durante il terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3.

"Non so cosa dire", ha detto Djokovic nell'intervista post-partita. "Musetti era il giocatore migliore in campo, ero decisamente pronto ad andare a casa. E' stato sfortunatissimo, avrebbe dovuto vincere lui oggi. Sono in semifinale, ma non dovevo vincere".

"Ho visto che era in difficoltà fisico, ho capito all'inizio del terzo set che aveva un problema. Camminava in campo, ha chiamato un time out medico. E' stato molto sfortunato, è stato nettamente il migliore in campo. Se fosse rimasto in campo integro avrebbe sicuramente vinto, io ho avuto molta fortuna e spero di giocare meglio tra 2 giorni", ha aggiunto Djokovic, che beneficia così del secondo 'aiuto' consecutivo.

Negli ottavi di finale, il serbo non ha avuto infatti bisogno di giocare visto il forfait di Jakub Mensik: "Sono stato fortunato se si pensa alle energie risparmiate. Ma in questo modo si perde anche il ritmo delle partite", ha aggiunto a Eurosport.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open musetti djokovic musetti djokovic musetti ritiro
