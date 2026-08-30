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US Open, oggi Djokovic-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista serbo sfida l'argentino nel primo turno

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic scende in campo agli Us Open. Oggi il tennista serbo sfida l'argentino Mariano Navone - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel primo turno dell'ultimo Slam della stagione. Djokovic torna a giocare dopo l'eliminazione al primo turno sul cemento di Cincinnati e dopo la semifinale conquistata a Wimbledon, dove ha ceduto a Sinner.

Djokovic-Navone, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Navone è in programma nella notte tra oggi, domenica 30 agosto, e lunedì 31 con il match che è fissato come primo della sessione serale e inizierà quindi all'1 ora italiana. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, quindi quello di New York sarà il loro primo precedente.

Djokovic-Navone, dove vederla in tv (in chiaro)

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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