Novak Djokovic vince, balla come Michael Jackson (più o meno) e rilancia la sfida a Aryna Sabalenka. Il serbo, numero 3 del seeding, al Roland Garros supera il secondo turno imponendosi contro il francese Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3. Archiviata la pratica, il 39enne si dedica al duello con l'amica Aryna Sabalenka. Il serbo e la bielorussa, numero 1 del tennis femminile, si contendono il titolo di miglior ballerino del torneo.

Right on cue 🌕



Novak bringing a bit of MJ to Roland-Garros 🎵🕺#RolandGarros pic.twitter.com/UwX4k5xTy1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2026

Djokovic, nel nuovo duello, si esibisce con un (rivedibile) moonwalk ispirato a Billie Jean di Michael Jackson. "Questo non si batte", dice congedandosi. Ora non resta che attendere la risposta di Sabalenka.