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Internazionali, Djokovic si arrende a Prizmic: eliminato al secondo turno

Il tennista serbo è stato battuto all'esordio nel Masters 1000 di Roma

Novak Djokovic - Afp
Novak Djokovic - Afp
08 maggio 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic eliminato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal croato Dino Prizmic, numero 79 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 4-6 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita molto nervosa e caratterizzata da molti errori, in cui Djokovic ha pagato un evidente calo fisico.

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Nole, che non giocava una partita da Indian Wells, al rientro in campo sembra quello dei tempi migliori. Il primo set scorre velocemente con un break dopo l'altro e il punteggio finale, 6-2 per il serbo, parla di un dominio mai veramente in discussione. Tutto cambia però nel secondo parziale.

La stanchezza comincia ad affiorare e Djokovic paga il lungo periodo lontano dai campi, dove ancora una volta ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Prizmic dal canto suo approfitta del momento di appannamento del serbo e vola 4-0 con due break nei primi due game di risposta. Il numero 4 del mondo prova a reagire, ma la sensazione è che punti più a conservare le forze per lo sprint finale che non a recuperare. E così il croato si prende il secondo set 6-2.

Ma il terzo set, in realtà, è sulla falsa riga del secondo. Djokovic fatica a muoversi come vorrebbe e Prizmic colpisce soprattutto di dritto, prendendosi il break decisivo al sesto game. Nole prova la reazione, ma il fisico non lo aiuta e così deve arrendersi 6-4, salutando Roma e gli Internazionali.

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