Continua la favola di Valentin Vacherot a Shanghai. Il tennista monegasco ha battuto oggi, sabato 11 ottobre, Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 cinese, raggiungendo, da numero 204 del mondo e dopo essere partito dalle qualificazioni, la prima finale del circuito Atp della carriera.

Al termine del match, Vacherot ha incassato i sinceri complimenti di Djokovic, stremato dalle condizioni di Shanghai con problemi fisici che hanno richiesto l'ingresso in campo del fisioterapista: "Te lo meriti. Hai giocato in modo incredibile. Continua così", sono state le sue parole a rete.

Novak Djokovic and Valentin Vacherot had a beautiful moment at the net after their match in Shanghai



Novak: "You deserve it. You played unbelievable. Keep it going."



Valentin: "Such a pleasure to play at least once against you. Don't retire."



Pronta la risposta del monegasco, che spera di affrontare in finale il cugino Arthur Rinderknech, in campo per l'altra semifinale contro Daniil Medvedev: "È stato un piacere giocare almeno una volta contro di te". Poi la 'supplica': "Non ritirarti", a cui Djokovic ha risposto con un sorriso.