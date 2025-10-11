circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot in finale

Il tennista monegasco continua la sua favola imponendosi in due set

Novak Djokovic - Afp
Novak Djokovic - Afp
11 ottobre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic ha perso la semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Oggi, sabato 11 ottobre, Velentin Vacherot si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti, complici anche dei problemi fisici accusati dal serbo, che ha chiesto ancora una volta l'intervento del fisioterapista ed è sembrato accusare, come nel resto dei match a Shanghai, le dure condizioni di gioco.

Per il tennista monegasco, numero 204 del ranking Atp, si tratta della prima finale in carriera in un Masters 1000, e ora si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il cugino Arthur Rinderknech e Daniil Medvedev. Nole invece deve rinunciare alla speranza di vincere il suo titolo numero 101 della carriera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic oggi djokovic vacherot
Vedi anche
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza