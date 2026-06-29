circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, oggi Djokovic-Wu: orario, precedenti e dove vederla

L'ex numero uno affronta il tennista cinese a Londra

Djokovic - IPA
Djokovic - IPA
29 giugno 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic in campo nel primo turno di Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, l'ex numero uno del ranking Atp debutta nel terzo Slam della stagione contro il tennista cinese Yibing Wu, numero 99 al mondo. Riparte così da Londra l'assalto del fuoriclasse serbo al 25esimo titolo Slam della carriera. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Djokovic-Wu, orario e precedenti

Non ci sono precedenti tra i due nel circuito maggiore, il confronto di Wimbledon sarà dunque il primo match tra Djokovic e Wu. La partita è la terza in programma sul Centrale, a partire dalle 14:30: inizierà dunque non prima delle 17:30.

Djokovic-Wu, dove vederla

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Djokovic Djokovic Wu Wimbledon 2026 Wimbledon oggi
Vedi anche
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza