Melbourne è pronta ad accogliere la prima semifinale del tabellone maschile degli Australian Open. Il 24 gennaio le luci, alla Rod Laver Arena, si accenderanno per la sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il tennista serbo arriva alla semifinale dopo aver battuto nei quarti Carlos Alcaraz, mentre il tedesco, numero due del mondo, ha superato Tommy Paul.

Djokovic-Zverev, orario e precedenti

La sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev è in programma il 24 gennaio alle 4.30 ora italiana. I due si sono affrontati in dieci precedenti, con Nole che mantiene un netto vantaggio di sette vittorie e soltanto tre sconfitte.

Djokovic-Zverev, dove vederla in tv

Djokovic-Zverev sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.