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Ecuador-Curacao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Seconda giornata nel girone E dei Mondiali 2026

Moises Caicedo - Ipa/Fotogramma
Moises Caicedo - Ipa/Fotogramma
20 giugno 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 continuano con la seconda giornata. L'Ecuador sfida Curacao - in diretta tv e streaming - nella seconda partita del girone E. La Nazionale sudamericana è reduce dalla sconfitta contro la Costa d'Avorio alla prima giornata, che si è imposta 1-0, mentre quella caraibica è stata travolta dalla Germania con un pesante 7-1 all'esordio assoluto in Coppa del Mondo.

Ecuador-Curacao, orario e probabili formazioni

La sfida tra Ecuador e Curacao è in programma nella notte tra oggi, sabato 20, e domani, domenica 21 giugno, alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Ecuador (4-4-2): Galindez; Hincapié, Pacho, Ordonez, Franco; Minda, Vite, Caicedo, Yeboah; Valencia, Plata. Ct. Beccacece.

Curacao (4-3-1-2): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Bacuna, L. Bacuna, Comenencia; Chong; Hansen, Locadia. Ct: Advocaat.

Ecuador-Curacao, dove vederla in tv

Ecuador-Curacao sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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