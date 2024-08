Il cantautore Ed Sheeran ha acquisito una quota di minoranza dell'Ipswich Town. Ed Sheeran, che è da sempre un fan della squadra, dal 2021 è sponsor di maglia delle squadre maschile e femminile. La partecipazione totale del 33enne nel club di Premier League, acquisita tramite Gamechanger 20 Ltd, è dell'1,4%. Come parte dell'accordo, Ed Sheeran avrà l'uso a lungo termine di un executive box a Portman Road, che ha personalizzato in vista della stagione 2024-25. Non sarà un azionista con diritto di voto o un membro del consiglio di amministrazione.

"Sono davvero entusiasta di aver acquistato una piccola percentuale della squadra di calcio della mia città", ha dichiarato Ed Sheeran, originario dello Yorkshire, al sito web dell'Ipswich. "È il sogno di ogni tifoso di calcio essere proprietario del club per cui tifa, e mi sento molto grato per questa opportunità. Vivo nel Suffolk da quando avevo 3 anni e, anche se viaggio per il mondo e a volte mi sento un estraneo nelle grandi città, il Suffolk e l'Ipswich mi hanno sempre fatto sentire parte della comunità e protetto. Si tratta solo di me che metto un po' di soldi nel club che amo e loro ricambiano il gesto, quindi per favore non venitemi a chiedere suggerimenti per gli ingaggi o tattiche di gioco!".

L'Ipswich è tornato nella massima serie per la prima volta dal 2002 dopo la promozione dalla Championship e inizierà la nuova stagione sabato in casa del Liverpool. Il presidente del club Mark Ashton ha dichiarato: "Uno dei più grandi artisti del mondo ci ha dedicato così tanto del suo tempo e ha dato al club un'esposizione così incredibile in tutto il mondo, chiedendo al tempo stesso una cifra molto bassa".