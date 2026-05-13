Adesso è ufficiale. Il presidente della Lnd Giancarlo Abete e l'ex presidente del Coni Giovanni Malagò hanno depositato ufficialmente in mattinata la candidatura alla presidenza della Figc. Abete, arrivato in Via Allegri per il Consiglio Federale di oggi, mercoledì 13 maggio, ha consegnato la sua candidatura, mentre un delegato di Malagò ha consegnato quella dell'ex presidente del Coni. Ora la Figc ha tempo fino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione delle candidature.

Elezioni Figc, Abete sfida Malagò

All'ingresso del Consiglio Federale, Abete ha motivato così la sua decisione: “Sono un’espressione di una continuità anche significativa all’interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti, ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso. La candidatura c’è ed è formalmente presentata. Il rischio del mondo del calcio non è il livello qualitativo delle persone, e non c’è bisogno che io dica il livello di Malagò, ma che si individui le persone e non i programmi condivisi". E ancora: "La Lega Pro non si è ancora espressa? Ha posto un problema di metodo, quello di parlare di contenuti".

Abete: "Presunta ineleggibilità Malagò? Non è di mia competenza..."

Abete ha commentato anche la questione della presunta ineleggibilità di Malagò, in base all'istituto del cooling off period: "Non ho approfondito perché non è una questione di mia competenza. Il mio confronto è sul versante della politica sportiva. Sono un cittadino e come cittadino ho il dovere di rispettare le leggi ma non è problema che compete alle mie responsabilità”. .