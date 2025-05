Antonio Conte continuerà ad allenare il Napoli nella prossima stagione e tanti tifosi vedono in questa decisione lo zampino di sua moglie Elisabetta Muscarello. Durante la festa scudetto la donna, che festeggiava sul bus scoperto insieme allo staff e alle famiglie dei calciatori, ha portato le mani al cuore e ha detto "Farò di tutto", rispondendo a chi le chiedeva di far "restare il mister". Ora è diventata un idolo per i napoletani convinti che abbia contribuito a far rimanere il marito sulla panchina azzurra.

Classe 1975, a dicembre compirà 50 anni e conosce Antonio Conte da quasi tutta la vita. I due, infatti, erano vicini di casa. Quando lui si trasferì Torino, all'età di 21 anni, prese casa sullo stesso pianerottolo della famiglia di Muscarello, che all'epoca aveva 15 anni. L'amore però scattò quasi dieci anni dopo e da allora i due non si sono mai più lasciati. Prima la convivenza poi la nascita, nel 2007, della figlia Vittoria. Il matrimonio venne celebrato nel 2013, nella Chiesa degli Angeli Custodi a Torino.

Elisabetta Muscarello è sempre stata presente per Antonio Conte, seguendolo durante la sua carriera. Dal bacio in diretta dopo la vittoria sulla Spagna agli Europei 2016 alla commozione allo stadio del Chelsea, campione d'Inghilterra con la guida del mister italiano, Elisabetta Muscarello è sempre stata un grande supporto per Conte. E lui non ha mai mancato di manifestare pubblicamente il suo affetto e la sua stima per la partner.