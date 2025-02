Dopo l'eliminazione in Champions, nerazzurri chiamati alla reazione in campionato. Alla ricerca del riscatto anche la squadra di D'Aversa, reduce dal ko con l'Udinese

Dopo il rumoroso ko in Champions contro il Bruges, con eliminazione ai playoff, l'Atalanta è chiamata a rialzare la testa in campionato. Oggi, domenica 23 febbraio, i nerazzurri affrontano l'Empoli al Castellani nel 26° turno di Serie A. Anche i toscani di D'Aversa, reduci dalla sconfitta con l'Udinese, sono a caccia di riscatto.

Empoli-Atalanta, orario e probabili formazioni

Tra i toscani, nessuna sorpresa davanti: D'Aversa punterà come al solito su Colombo ed Esposito come terminali del 3-5-2. Discorso diverso per Gasperini, che ha qualche dubbio in più. Dopo le polemiche in Champions, in attacco dovrebbe comunque rivedersi Lookman accanto a Retegui e De Ketelaere. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:

Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Empoli-Atalanta, dove vederla in tv

La partita di campionato tra Empoli e Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati a entrambe le piattaforme, il match sarà disponibile anche sull'app Dazn per decoder Sky Q.