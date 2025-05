Torna a vincere la Lazio. I biancocelesti hanno battuto oggi, domenica 4 maggio, l'Empoli 1-0 nella 35esima giornata di Serie A grazie al gol segnato da Boulaye Dia nel primo tempo. Con questa vittoria Baroni conquista tre punti fondamentali in chiave Champions e sale a 63 punti, scavalcando in un colpo solo Juventus e Bologna e prendendosi, momentaneamente, il quarto posto in classifica. Rimane invece penultimo l'Empoli, fermo a quota 25.

La partita

Pronti via e la Lazio passa in vantaggio. Al 1' minuto Hysaj crossa sul secondo palo, Viti buca l'intervento e Dia si ritrova solo davanti al portiere. L'attaccante biancoceleste non ha problemi ad aprire il destro e battere Vasquez sul secondo palo. L'Empoli è tramortito, la Lazio continua a spingere. La squadra di Baroni si difende bassa e capovolge rapidamente l'azione sfruttando la velocità di Zaccagni, mentre Marusic, schierato nell'inedita posizione di esterno alto al posto di Isaksen, rimane più bloccato sulla linea dei centrocampisti. La reazione dei toscani è affidata al destro da fuori di Marianucci, bloccato con sicurezza da Mandas, ormai titolare tra i pali biancocelesti. Sale l'intensità, aumentano gli scontri fisici, ne risente il gioco: i padroni di casa provano ad alzare la pressione, gli ospiti chiudono le linee non concedendo occasioni. La partita cambia ancora al 38': Colombo, ammonito poco prima, entra scomposto su Gigot e rimedia il secondo giallo, venendo espulso dall'arbitro e lasciando così i suoi in 10. La Lazio riprende coraggio e sfiora il raddoppio prima con il tiro cross di Guendouzi, deviato in angolo da Vasquez, e poi con i colpo di testa di Marusic e Castellanos, con cui si conclude il primo tempo.

L'Empoli riparte forte nel secondo tempo e trova il pareggio al 51'. Da una punizione dalla trequarti di Sambia il pallone arriva a Viti, che in girata batte Mandas. Dopo il richiamo del Var però l'arbitro Colombo annulla la rete per fuorigioco. I toscani continuano a spingere, sfruttando le fasce per mettere diversi palloni pericolosi nell'area biancoceleste. La Lazio cerca di allentare la pressione di D'Aversa con il palleggio e Castellanos sfiora il raddoppio da corner, non riuscendo però a inquadrare la porta con il destro. Scorrono i minuti e i biancocelesti consolidano il possesso palla, facendo correre a vuoto gli avversari, stremati dall'uomo in meno. Al 76' però viene ristabilita la parità numerica: Hysaj, già ammonito, commette un fallo ingenuo e si prende il secondo giallo della sua partita, lasciando quindi la Lazio in dieci. Inutile però il forcing finale dell'Empoli, con Isaksen che in pieno recupero spreca il colpo del ko in contropiede: al Castellani vince la Lazio 1-0.