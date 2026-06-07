circle x black
Cerca nel sito
 

Eriksen, paura in amichevole: collassa a terra - Video

Il centrocampista danese è crollato durante il match contro l'Ucraina

Il malore di Eriksen - X
Il malore di Eriksen - X
07 giugno 2026 | 20.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per Christian Eriksen durante Danimarca-Ucraina. Oggi, domenica 7 giugno, il centrocampista danese è collassato a terra toccandosi il petto nel secondo tempo dell'amichevole, poi sospesa, con i compagni subito intervenuti per soccorrerlo. Il resto della squadra ha infatti circondato Eriksen in attesa dei soccorsi. Il giocatore è stato trasportato in ospedale ed è cosciente.

CTA

L'episodio che ha riguardato Eriksen ha ricordato quanto successo durante gli Europei del 2021, quando durante la partita con la Finlandia ha accusato un malore che ha portato a un arresto cardiaco.

L'allora centrocampista dell'Inter è stato rianimato con un defibrillatore e ha dovuto inpiantarsi un defibrillatore sottocutaneo, dovendo lasciare la Serie A in quanto le regole italiane non gli consentivano di scendere in campo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eriksen malore eriksen eriksen video
Vedi anche
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza