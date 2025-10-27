circle x black
Tudor esonerato, Zoff: "Da Juve ci si aspetta di più". Moggi: "Squadra malata grave"

L'ex portiere bianconero ha commentato all'Adnkronos l'addio del croato alla panchina bianconera

Dino Zoff e Luciano Moggi - Ipa/Fotogramma
Dino Zoff e Luciano Moggi - Ipa/Fotogramma
27 ottobre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha esonerato il tecnico croato dalla panchina della Juventus, una decisione nell'aria dopo la sconfitta contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all'Olimpico nell'ultima giornata di campionato. "Sull'esonero di Igor Tudor non voglio entrare nel merito perché non sono alla Juve e non so come sono andate le cose", ha detto all'Adnkronos Dino Zoff, ex portiere bianconero, mentre Luciano Moggi parla di una squadra "malata grave".

"Ieri ho visto la partita e devo dire che ho visto una grande Lazio, che ha tirato fuori una prova d'orgoglio dopo un periodo non semplice. Certo dalla Juve mi sarei aspettato qualcosa in più, perché quando indossi quella maglia ci si aspetta sempre qualcosa in più", ha concluso Zoff.

"In questo momento la Juventus è una malata grave e non si vede chi la possa curare. Io non voglio dare colpe a nessuno, mi limito a vedere che questa squadra fatica a segnare e invece subisce molto. I reparti sono scollegati, il centrocampo inesistente. Da fuori si vede una squadra costruita male". Così all'Adnkronos l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi in merito al delicato momento della Juventus.

"Io fossi un allenatore non accetterei la panchina della Juventus, Tudor l'ha accettata a marzo perché è innamorato del club che gli ha dato tanto da giocatore", ha sottolineato Moggi, "mi sento di dire che lui è vittima di questa situazione, non riesco a trovargli particolari responsabilità. Faccio fatica anche a dare responsabilità ai nuovi dirigenti perché sono arrivati da poco. Certo qualcosa da dire sul mercato ci sarebbe perché sono stati comprati tre attaccanti David, Openda e Zhegrova quando invece sarebbe servito di più un difensore e un centrocampista".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
