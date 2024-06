La Francia in campo a Euro 2024 contro Marine Le Pen in vista delle elezioni legislative. Dopo Marcus Thuram, tocca a Kylian Mbappé esporsi sul tema dopo le elezioni europee che hanno certificato il trionfo dell'estrema destra. "Marcus ed io condividiamo gli stessi valori. Lui ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Siamo in un momento cruciale per il nostro Paese. Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità. Prima di tutto siamo cittadini e non dobbiamo essere disconnessi dalla realtà del nostro Paese", dice Mbappé dal ritiro dei Bleus.

"Voglio rivolgermi a tutte le persone e alle giovani generazioni: possiamo vedere chiaramente come gli estremisti siano alle porte del potere. Invito la gente a votare. Questo è un momento molto importante nella storia della Francia", aggiunge il capitano della Francia.

Solo 24 ore prima è stato Marcus Thuram, l'attaccante dell'Inter rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A con 13 gol e 13 assist, a mostrare la sua preoccupazione per la possibile svolta a destra della Francia alle elezioni del 30 giugno (ballottaggi il 7 luglio). Con il Rassemblement National (Rn) di Le Pen stimato oltre il 30% nelle intenzioni di voto a due settimane dal primo turno e a meno di una settimana dal terremoto innescato dallo scioglimento dell'Assemblea nazionale deciso dal presidente Macron dopo la debacle alle europee, Thuram ha definito la situazione politica nel suo Paese "molto grave".

L'attaccante, la cui famiglia è sempre stata in prima linea contro il razzismo e la discriminazione, ha ricordato di aver appreso i risultati delle Europee dopo l'amichevole con il Canada e "nello spogliatoio eravamo tutti un po' scioccati. È la triste realtà della nostra società di oggi". Ma Thuram non si è accontentato di esortare i francesi a recarsi ai seggi elettorali. "Non è sufficiente dire a tutti di andare a votare. Come cittadini dobbiamo lottare quotidianamente affinché ciò non accada di nuovo e affinché l'Rn non passi", ha spiegato in conferenza stampa.

L'attaccante si è detto certo che i suoi compagni di squadra condividano il suo punto di vista dopo la schiacciante vittoria del Rassemblement National alle ultime elezioni: "Sono di fronte a voi e dico certe cose, altre persone potrebbero pensarle e non dirle. Rispetto la volontà di tutti di essere liberi in questa situazione. Ma non ho dubbi che come squadra della Francia, tutti la pensino come me", ha aggiunto.

Secondo il quotidiano Le Parisien, quasi 40 tra giocatori e staff della nazionale francese, che probabilmente sarà ancora in Germania per Euro 2024 il 30 giugno, hanno espresso l'intenzione di esercitare il loro diritto di votare alle legislative tramite delega, ad esempio ad un familiare.