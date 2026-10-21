Europa League , la Juve volta pagina con il Rennes, bianconeri a 1,57 su Sisal.it

Dopo la pesante sconfitta in campionato con la Lazio, la Juventus cerca in Europa Lague un immediato riscatto e, da capolista della fase a campionato, ospita allo Stadium il Rennes che si presenta alla sfida con un record negativo in trasferta, dove non vince da tre gare. Per gli esperti di Sisal, i bianconeri consolideranno il primo posto con un altro successo, dato a 1,57, la vittoria ospite sale a 5,50, il segno X è a 4,00. La difesa francese ha incassato nove gol in quattro trasferte, l’attacco bianconero ha una media di 1,78 gol a partita, ecco allora che l’idea di assistere a una gara con almeno tre reti è possibile, con l’Over 2,50 a 1,65. Il riferimento offensivo della Juventus sarà anche stavolta Nick Woltemade, l’attaccante ha segnato in tutte e due le prime partite di Europa League e può essere decisivo anche stavolta, con il gol a 2,50. Attenzione a Kolo Muani, il francese guida la squadra con tre reti e due assist e la sua firma nel match è a 2,40. Il Rennes deve fare i conti con l’assenza di Esteban Lepaul, autore di sette dei 17 gol stagionali, ma Dia, con due reti in appena 125 minuti, è un’ottima alternativa, proposto marcatore a 4,00.

Dopo Salisburgo, altra trasferta per il Milan, che stavolta vola in Inghilterra per affrontare il Bournemouth, a punteggio pieno. Sfida complessa per i rossoneri, la squadra inglese infatti arriva alla terza giornata di Europa League con un bottino di due vittorie senza subire gol, rispettivamente contro Sturm Graz e Sunderland e, anche stavolta, parte con i favori del pronostico. Il successo del Bournemouth è a 2,05, insegue il Milan - ancora imbattuto in trasferta in questa stagione - a 3,40, a 3,60 il pareggio. Gli inglesi hanno segnato almeno un gol in 9 delle 10 gare stagionali, il Milan non è da meno, anzi, ha dimostrato un ottimo potenziale offensivo realizzando 7 gol nelle ultime due uscite: l’opzione di vedere entrambe le squadre segnare è a 1,60. Evanilson, in rete da tre gare consecutive, è il primo candidato al gol a 3,25. Il Milan risponde con Gonçalo Ramos che ha già segnato cinque reti nelle ultime sei presenze tra club e nazionale e può essere decisivo con un gol o un assist a 2,75.

In Conference League, l’Atalanta cerca il secondo successo ad Amsterdam, in casa dell’Ajax che è ancora ferma a zero punti dopo la sconfitta di Spalato contro l'Hajduk. La squadra di Sarri non sta vivendo un buon periodo in Serie A, con quattro sconfitte nelle ultime cinque, ma ha iniziato l’avventura in Conference con il piede giusto anche se, per gli esperti Sisal, non sarà facile ripetersi. L’Ajax guida infatti il pronostico, a 2,05 contro il 3,25 della Dea e il 3,60 del pareggio. Klaassen in gol a Spalato e miglior marcatore europeo degli olandesi con cinque reti, è dato marcatore a 4,50; dall’altra parte Scamacca, che guida i marcatori europei dell'Atalanta con due marcature, è a 3,00.