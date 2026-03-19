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Europa League, oggi Roma-Bologna - La diretta

I giallorossi ospitano la squadra di Italiano nel ritorno degli ottavi

Orsolini - Fotogramma/IPA
Orsolini - Fotogramma/IPA
19 marzo 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal pareggio per 1-1 della scorsa settimana, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. Calcio d'inizio alle 21.

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Dove vedere Roma-Bologna? La partita sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Chi vincerà il derby europeo affronterà ai quarti la vincente della doppia sfida tra Lille e Aston Villa.

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