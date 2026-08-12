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Europei atletica, oggi terza giornata: da Diaz a Folorunso, il programma e dove vedere gli azzurri

Terza giornata della rassegna continentale a Birmingham

Andy Diaz - IPA
Andy Diaz - IPA
12 agosto 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Terza giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, mercoledì 12 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra. Occhi puntati sulla finale femminile dei 400 ostacoli, con Ayomide Folorunso a caccia di una medaglia. In serata, spazio anche alle qualificazioni del salto triplo con Simone Biasutti, Andy Diaz e Andrea Dallavalle. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Europei atletica, programma oggi e italiani in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di atletica:

11.35 Decathlon, 100 metri (Dario Dester, Alberto Nonino)

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni (Benedetta Benedetti, Emily Conte, Daisy Osakue)

12.05 400 metri (femminile), batterie (Alessandra Bonora, Alice Mangione)

12.20 Decathlon, salto in lungo

12.40 200 metri (femminile), batterie (Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari)

13.20 800 metri (maschile), semifinali (Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici)

13.45 Decathlon, getto del peso

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali (Alessandro Sibilio, ev. Giacomo Bertonelli e Alessio Sommacal)

20.05 Decathlon, salto in alto

20.45 Lancio del martello (femminile), finale (Sara Fantini)

20.55 110 ostacoli, semifinali (ev. Oliver Mulas)

21.20 200 metri (femminile), semifinali (Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari)

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni (Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz)

21.50 400 metri (maschile), finale (ev. Edoardo Scotti)

22.08 400 ostacoli (femminile), finale (Ayomide Folorunso)

22.22 Decathlon, 400 metri

22.47 110 ostacoli, finale

Europei atletica, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alla fine della sessione mattutina e in serata dalle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

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