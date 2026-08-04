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Europei nuoto, quarta medaglia d'oro per Chiara Pellacani

Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro a Parigi

Chiara Pellacani - (Fotogramma/Ipa)
Chiara Pellacani - (Fotogramma/Ipa)
04 agosto 2026 | 22.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiara Pellacani vince il quarto oro agli Europei di Parigi 2026 e firma un’impresa mai riuscita prima: nessuno ci era mai riuscito prima nella stessa edizione dei campionati continentali. La romana - tesserata per Fiamme Gialle e MR Sport F.lli Marconi, allenata da Tommaso Marconi - domina la finale del trampolino dei tre metri. È perfetta: e 358.05 punti ha un vantaggio di 39.35 punti sulla britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo all'atleta neutrale russa Nadezhda Trifonova con 312.40 punti.

Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra, invece, conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi di Parigi. I due atleti romani, di 18 e 17 anni, chiudono in seconda posizione con un totale di 416.46 punti. Oro agli Atleti Neutrali "B", Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, con 443.82 punti. Il bronzo va all'Ucraina di Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (con 406.05 punti). E' la tredicesima medaglia per l'Italia in questi Europei parigini.

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