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Europei nuoto, Taddeucci vince il bronzo nella 3 km knockout: è la sua terza medaglia a Parigi

Tris per l'azzurra nella rassegna continentale, dopo gli ori nella 5 e nella 10 chilometri

Ginevra Taddeucci - IPA
Ginevra Taddeucci - IPA
07 agosto 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ginevra Taddeucci agguanta la sua terza medaglia agli Europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5 e nella 10 chilometri nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km knockout oggi, venerdì 7 agosto. La gara è stata vinta dalla tedesca Isabel Gose, argento all’ungherese Bettina Fabian.

"È stata per me una gara molto difficile, più si accorcia la distanza e più è complicato - il commento dell'azzurra -. Gose era quella da tenere d'occhio, non mi è piaciuto molto il cambio di format, ma sono soddisfatta e felice. Oggi la Senna era più pulita delle altre volte".

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Ginevra Taddeucci Taddeucci Taddeucci bronzo Europei nuoto
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