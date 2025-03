Lando Norris con la McLaren trionfa nel Gp di Australia e la Ferrari fa flop. L'inglese vince la prima gara del Mondiale 2025 di Formula 1 centrando il quinto successo della carriera. Norris precede l'olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica, secondo con la Red Bull. Terzo e quarto posto per la Mercedes di George Russell.

La Ferrari, dopo le deludenti qualifiche di sabato, non trova nessun guizzo in gara. Il monegasco Charles Leclerc chiudo all'ottavo posto, l'inglese Lewis Hamilton è decimo alla prima gara al volante del Cavallino.

La gara

Il Gp, complice la pioggia, è caratterizzato da una serie di incidenti e dagli interventi della safety car. Si comincia con lo schianto della RB del debuttante Isack Hadjar nel giro di formazione.

Si prosegue con gli incidenti di Jack Doohan e Carlos Sainz, prima dell'errore di Fernando Alonso: lo spagnolo finisce contro le barriere con la sua Alpine, la safety car ricompatta il gruppo. Le McLaren, dopo aver rifilato circa 15 secondi a Verstappen, devono ripartire da zero nell'ultima porzione della gara.

La gara pare riaccendersi nel 42esimo dei 57 giri in programma, quando i piloti di vertice montano gomme da asciutto. La pioggia però fa saltare tutti i piani dal 45esimo giro. Le McLaren, al comando, sbagliano. Norris si salva, Piastri finisce sull'erba e impiega un'eternità per tornare in pista: l'australiano, secondo per tutta la giornata, precipita nelle retrovie. Dopo la caotica corsa ai box per montare gomme intermedie, la situazione si assesta.

La safety car è ancora in pista quando la Sauber di Bortoleto finisce contro le barriere. La gara riparte nel 52esimo giro e non riserva scossoni nelle ultime 6 tornate. Norris gestisce la situazione e trionfa, tenendo dietro Verstappen, che chiude a pochi decimi dal leader, e Russell. La Ferrari finisce lontanissima, falsa partenza per il Cavallino.