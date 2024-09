L'australiano della McLaren conquista il secondo successo in carriera dopo un appassionante duello con il monegasco della Ferrari. A completare il podio l'inglese della Mercedes George Russell

Oscar Piastri vince il Gp di Formula 1 dell'Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku l'australiano della McLaren conquista il secondo successo in carriera dopo un appassionante duello con il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, che resiste al ritmo di Piastri fino a tre giri dalla fine, quando deve rallentare per problemi di gomme. A completare il podio l'inglese della Mercedes George Russell.

Quarto posto per l'altra McLaren dell'inglese Lando Norris che si lascia alle spalle la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, leader iridato, lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e l'inglese della Williams Alexander Albon. Solo nono l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, dopo una gara in rimonta a cauda della partenza dalla pit-lane. Incidente nella ultime battute della corsa tra il messicano della Red Bull e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz quando erano il lotta per il terzo posto. L'incidente è ora sotto osservazione dei commissari di gara. Nella classifica del mondiale guida Verstappen con 313 punti, segue Norris a 254, poi Leclerc a 235 e Piastri a 222.