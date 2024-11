Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp del Brasile. Sul circuito di Interlagos l'inglese Lando Norris vince davanti all'australiano Oscar Piastri grazie alla strategia decisa dal team, che di fatto 'sceglie' il vincitore. Charles Leclerc, quarto in pista, alla fine è terzo con la Ferrari. Il leader iridato Max Verstappen è stato penalizzato di 5" e retrocesso dal terzo al quarto posto. L'olandese della Red Bull paga il fatto di aver infranto il delta time nel tentativo di sorpasso sul pilota della McLaren Oscar Piastri in regime di Virtual Safety.

Quinto posto per Carlos Sainz. Sesto posto per l'inglese della Mercedes George Russell, a seguire il francese dell'Alpine Pierre Gasly e il messicano della Red Bull Sergio Perez. Nella classifica del mondiale Verstappen è primo con 367 punti, 44 in più dell'inglese della McLaren Lando Norris.

"Non vado molto fiero della vittoria in questa sprint. Devo ringraziare Oscar, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, questo è il risultato che volevamo. Meritava la vittoria Oscar, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. Ringrazio lui e il team", dice Norris.

"Abbiamo un gran passo: sono ottimista in vista delle qualifiche e del Gp di domani. Superare Oscar in pista? Era dura, c’era un effetto yo-yo. L’aria sporca mi rallentava. Mi sentivo più veloce, ma in quel momento non potevo passare. Eravamo chiaramente più veloci di chi stava dietro, abbiamo eseguito tutto bene", aggiunge il 25enne pilota inglese.