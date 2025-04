Max Verstappen con la Red Bull trionfa nel Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese campione del mondo in carica, al primo successo stagionale e al 64esimo della carriera, precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sul tracciato di Suzuka. La Ferrari chiude ai piedi del podio con il quarto posto di Charles Leclerc. Settima piazza per Lewis Hamilton con l'altra rossa.

La vittoria permette a Verstappen di tallonare Norris nella classifica iridata. Il pilota inglese della McLaren comanda con 62 punti, il campione del mondo insegue con 61. Leclerc è sesto a quota 20, Hamilton ottavo con 15. Nel Mondiale Costruttori, primato McLaren con 111 punti, quindi Mercedes (75), Red Bull (61) e Ferrari (35).

La gara

Il risultato finale arriva al termine di 53 giri con poche emozioni e tanti sbadigli. Non si vedono sorpassi al top, le uniche scintille tra Verstappen e Norris arriva all'uscita dal box dopo l'unico pit stop. Per il resto, un lungo serpentone si muove sull'asfalto di Suzuka fino alla bandiera a scacchi.

Chi si aspetta brivi alla partenza rimane deluso. Verstappen difende la prima posizione al semaforo verde e tiene dietro le McLaren nelle prime insidiose 'esse' del tracciato. L'olandese riesce a imporre un ritmo sufficiente per disattivare il DRS di Norris e di Piastri, più defilato: la McLaren del britannico insegue ma scivola progressivamente ad un paio di secondi dal leader, l'operazione sorpasso non si concretizza mai.

La Ferrari di Leclerc marcia in quarta posizione senza sussulti in una gara che offre pochi spunti fino ai pit-stop che, attorno al 22esimo giro, vivacizzano la giornata. I primi rientrano ai box in sequenza: scelta discutibile della McLaren, che non cerca variazioni rispetto alla Red Bull. Verstappen all'uscita dalla pit lane deve usare le maniere forti per riprendersi la posizione rispetto a Norris, che mette le ruote sull'erba e si lamenta via radio: "Mi ha spinto". Anche l'olandese si lamenta con il suo box: "E' andato da solo sull'erba, ha disattivato troppo presto il limitatore di velocità, non è regolare".

A metà gara, la strategia regala la prima posizione alla Mercedes di Antonelli, il più giovane leader di un Gp nella storia del circus con i suoi 18 anni, e la seconda piazza alla Ferrari di Hamilton. L'inglese si ferma nella 31esima tornata, imitato subito dopo da Antonelli.

A 20 giri dalla bandiera a scacchi comincia la lunga volata verso il traguardo. Verstappen si riprende la prima posizione e nel 33esimo passaggio ha poco più di un secondo di vantaggio su Norris. Piastri è terzo a 3 secondi, con un ampio margine sulla Ferrari di Leclerc che non può cullare sogni di podio.

Davanti, Norris non ha lo spunto per incollarsi a Verstappen. Ad animare la situazione potrebbe provvedere il duello tutto targato McLaren per la seconda posizione. Piastri è più veloce del suo compagno e chiede ai box il via libera per attaccare e provare a inseguire la Red Bull. Norris prova a spremere la sua monoposto a 9 giri dalla fine: non basta per insidiare il leader, basta per blindare la seconda piazza. Verstappen trionfa, le McLaren lo scortano e la Ferrari rimane giù dal podio. La sfida riparte domenica prossima, 13 aprile, con il Gp del Bahrain.