Kimi Antonelli trionfa nella gara sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Oggi, sabato 4 luglio, il pilota della Mercedes si impone davanti alla Ferrari dell'idolo di casa Lewis Hamilton, scattato dalla pole position ma superato dall'emiliano al 9 dei 17 giri di gara. Terza piazza per l'inglese della McLaren Lando Norris, che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e il monegasco Charles Leclerc con la seconda Ferrari. A punti anche l'olandese della Red Bull Max Verstappen, sesto, l'australiano della McLaren Oscar Piastri e il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint e la classifica aggiornata del Mondiale.

Gp Gran Bretagna, ordine d'arrivo gara sprint

L'ordine d'arrivo della gara sprint di Silvertone:

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +2.745

3 Lando Norris (McLaren) +9.783

4 George Russell (Mercedes) +10.639

5 Charles Leclerc (Ferrari) +12.620

6 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.550

7 Oscar Piastri (McLaren) +17.551

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +30.233

9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +30.953

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +35.110

11 Pierre Gasly (Alpine) +40.273

12 Franco Colapinto (Alpine) +41.026

13 Nico Hülkenberg (Audi) +41.680

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +42.499

15 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +45.784

16 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +49.810

17 Carlos Sainz (Williams) +50.379

18 Alexander Albon (Williams) +50.757

19 Valtteri Bottas (Cadillac) +74.176

20 Fernando Alonso (Aston Martin) +89.183

21 Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro

22 Sergio Pérez (Cadillac) +1 giro.

F1, classifica Mondiale

Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti dopo la gara sprint del Gp di Gran Bretagna:

1) Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 179 punti

2) George Russell (Regno Unito, Mercedes) 136

3) Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 132

4) Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 85

5) Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 83

6) Oscar Piastri (Australia, McLaren) 82

7 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 76

8) Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 42

9) Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

10) Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 31

11) Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 18

12) Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 16

13) Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 14

14) Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 6

15) Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

16) Esteban Ocon (Francia, Haas) 3

17) Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 2

18) Sergio Perez (Messico, Cadillac) 1

19) Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 0

20) Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

21) Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22) Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0.