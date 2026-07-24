circle x black
Cerca nel sito
 

Ex manager fa causa a Kimi Antonelli. Il legale: "Scelta obbligata, questione di rispetto e principi"

Grassani all'Adnkronos: "Giovanni Minardi ha sofferto enormemente per quanto accaduto e si è rivolto alla giustizia ordinaria perchè era rimasta l'unica via"

Kimi Antonelli - Ipa
Kimi Antonelli - Ipa
24 luglio 2026 | 16.17
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Mentre il mondiale di F1 fa tappa in Ungheria ed il leader del campionato, Kimi Antonelli, è concentrato sull’ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva, emerge una notizia su una causa che lo sta interessando da oltre un anno. Il pilota italiano, infatti, è stato citato in giudizio nel 2025 presso il Tribunale di Bologna dal suo ex manager Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo Minardi, ha intentato una causa volta per ottenere i compensi non percepiti e un risarcimento da parte di Antonelli per il recesso unilaterale dall’accordo di gestione con il suo manager prima dell’ingresso nella massima serie. "Giovanni Minardi ha sofferto enormemente per quanto accaduto e si è rivolto alla giustizia ordinaria perchè era rimasta l'unica via", ha spiegato all'Adnkronos Mattia Grassani, legale del manager Giovanni Minardi. "Tanti anni di lavoro, sacrifici e investimenti sul giovane pilota meritavano ben altro riconoscimento. La strada della giustizia ordinaria è stata una scelta obbligata".

"Si tratta di un procedimento pendente da quasi un anno, molto complesso, e per il quale si sono già celebrate numerose udienze e che vede contrapposti, Giovanni Minardi e Kimi Antonelli con i genitori per l'inadempimento del contratto di manager conferito al minorenne Kimi e dai genitori parecchi anni fa, rispetto al quale quando il pilota passò in Mercedes, e il team Antonelli ritenne che non ci fossero più le condizioni per proseguire. Di qui è nata la controversia", ha aggiunto Grassani. "Ci sono state opportunità per definirla stragiudizialmente, ma le offerte formulate sono state ritenute irricevibili dall'ex manager, il quale ha dato ampia disponibilità, ma purtroppo, non si è arrivati a trovare un punto d'incontro. Non è solo una questione economica, ma anche e soprattutto di rispetto e di principi, visto che Giovanni Minardi ha creduto in un pilota all'epoca sconosciuto, lo ha seguito fin dagli otto anni ed è stato colui che poi ha favorito la carriera che adesso sta facendo, presentandolo prima alla Ferrari e poi alla Mercedes", ha sottolineato Grassani che ha aggiunto come questa sia stata "una scelta obbligata perché tutte le altre strategie e gli altri percorsi che potevano essere compiuti non si sono realizzati. La giustizia ordinaria ha rappresentato l'extrema ratio, ma l'unica via percorribile per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni da parte di Giovanni Minardi. Confidiamo nell'accoglimento delle ragioni fatte valere dall'ex manager avanti al Tribunale di Bologna e anche in un felice esito della causa civile", ha concluso il legale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
F1 Kimi ANtonelli Minardi causa
Vedi anche
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza