Atalanta, ansia Retegui: stop in Nazionale

Non arrivano buone notizie per la Nazionale e per l'Atalanta di Gasperini. Mateo Retegui ha accusato un problema muscolare e salterà le gare contro la Germania, valide per i quarti di finale della Nations League.

Ma adesso tutte le attenzioni dei fantallenatori si spostano ovviamente sull'entità dello stop. Rientrerà contro la Fiorentina? Questo il comunicato dello staff medico della Nazionale: "L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia DX, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti nel corso della conferenza stampa odierna prevista alle 14:30".

Difficile, appunto, fare previsioni ad oggi. Vedremo se arriveranno aggiornamenti dal ritiro della Nazionale o da ulteriori esami che il calciatore svolgerà con lo staff medico dell'Atalanta. Gasperini e fantallenatori in ansia.

Fantacalcio.it per Adnkronos