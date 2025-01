Atalanta, infortunio per Kossonou

Non è un periodo fortunato in casa Atalanta sul fronte infortuni. Kossounou salterà la sfida contro la Juventus a causa di un infortunio. Un problema delicato, che non prospetta un recupero breve per l'ex difensore del Bayer Leverkusen.

Il calciatore ha rimediato un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori.

Il centrale sarà costretto al forfait contro Juventus e Napoli, in attesa di ulteriori esami ed ulteriori controlli a fare chiarezza sui reali tempi di recupero.

Una brutta notizia per Gasperini, che vede le proprie rotazioni in difesa ridursi all'osso per un periodo cruciale tra campionato e Champions League. Contro i bianconeri, domani sera nel recupero della 19.a giornata, possibile l'impiengo di Scalvini al fianco di Hien e Kolasinac. Fuori per infortunio anche Djimsiti.

Fantacalcio.it per Adnkronos