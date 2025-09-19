Atalanta, le ultime su Scalvini e De Ketelaere

L'esito degli esami
Non solo la brutta sconfitta contro il PSG. L'Atalanta si lecca le ferite in vista della prossima partita in campionato contro il Torino. Nella notte di Champions, Scalvini e De Ketelaere hanno rimediato alcuni problemi muscolari.
Il difensore ha riportato una lieve lesione muscolare, come confermato dagli esami medici. Lo stop previsto è di almeno 15-20 giorni, una brutta notizia per il reparto difensivo nerazzurro.
Ancora incerte le condizioni di Charles De Ketelaere. Il giocatore si era fermato durante la partita contro il PSG per un risentimento muscolare all'adduttore sinistro, ma al momento il club non ha ancora rilasciato aggiornamenti ufficiali. La sua presenza per la gara contro il Torino rimane in forte dubbio.
Fantacalcio.it per Adnkronos