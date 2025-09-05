Atalanta, le ultime su Scamacca

circle x black
Gianluca Scamacca (Fotogramma/Ipa)
Gianluca Scamacca (Fotogramma/Ipa)
05 settembre 2025 | 15.52
LETTURA: 1 minuti

Scamacca ha lasciato il ritiro della Nazionale, la notizia ha subito lanciato l'allarme ai fantallenatori. Soprattutto in questi giorni che ci sono le fatidiche aste.

L'attaccante dell'Atalanta, rientrato a Bergamo dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale italiana, ha eseguito controlli clinici approfonditi.

In seguito agli esami clinici a cui è stato sottoposto, per Scamacca è stata evidenziata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Per Scamacca adesso è pronto un iter di terapie personalizzate, il cui fine è quello di chiarire il quadro clinico ed i tempi di recupero. Al momento è in forte dubbio per la gara contro il Lecce alla ripresa del campionato.

E all'asta, cosa fare? Sicuramente la situazione di Scamacca va attenzionata. Anche perché la concorrenza di Krstovic può essere forte e togliere tanto minutaggio ad un calciatore che dovrà far fronte a tanti problemi fisici. 

