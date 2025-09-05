Atalanta, le ultime su Scamacca

Scamacca ha lasciato il ritiro della Nazionale, la notizia ha subito lanciato l'allarme ai fantallenatori. Soprattutto in questi giorni che ci sono le fatidiche aste.

L'attaccante dell'Atalanta, rientrato a Bergamo dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale italiana, ha eseguito controlli clinici approfonditi.

In seguito agli esami clinici a cui è stato sottoposto, per Scamacca è stata evidenziata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Per Scamacca adesso è pronto un iter di terapie personalizzate, il cui fine è quello di chiarire il quadro clinico ed i tempi di recupero. Al momento è in forte dubbio per la gara contro il Lecce alla ripresa del campionato.

E all'asta, cosa fare? Sicuramente la situazione di Scamacca va attenzionata. Anche perché la concorrenza di Krstovic può essere forte e togliere tanto minutaggio ad un calciatore che dovrà far fronte a tanti problemi fisici.

Fantacalcio.it per Adnkronos