Atalanta, recuperato Lookman

L'Atalanta è tornata al lavoro per preparare il match in programma contro il Club Brugge. Serve una vittoria agli uomini di Gasperini per accedere agli ottavi di finale della Champions League.

Intanto, arrivano buone notizie per il tecnico orobico e per i fantallenatori. Ademola Lookman oggi ha svolto allenamento in gruppo ed è tornato a lavorare regolarmente con il resto dei suoi compagni. Occhio quindi alle condizioni dell'attaccante della Dea che dovrebbe essere convocato già nel match contro il Club Brugge, decisivo per il cammino degli uomini di mister Gasperini in Champions League.

Stesso discorso anche per Sead Kolasinac che si candida ad essere nel prossimo turno di campionato contro l'Empoli. Si allungano nuovamente, dunque, le rotazioni per il tecnico dei nerazzurri che nell'ultima partita contro il Cagliari ha dovuto attingere dall'under 23.

Fantacalcio.it per Adnkronos