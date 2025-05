Bologna: Ndoye, Holm e Odgaard non convocati

Sono ventitré i calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera tra Milan e Bologna.

In casa rossoblu confermata l'assenza di Holm e Ndoye , i quali non hanno ancora smaltito i rispettivi infortuni. Da segnalare anche l'assenza di Odgaard. La corsia destra in difesa sarà presidiata ancora da Calabria mentre resta da capire chi andrà a completare il tridente a supporto della punta con Orsolini e Cambiaghi.

Di seguito i convocati:

Portieri : Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori : Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti : Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini.





Fantacalcio.it per Adnkronos