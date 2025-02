Bologna, Orsolini in gruppo

Ottime notizie per i fantallenatori

Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano ed i fantallenatori dal report del Bologna. Riccardo Orsolini, che era rimasto ai box nelle ultime settimane a causa una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, sembra infatti essere pronto per tornare protagonista.

Il calciatore, stando a quanto comunicato proprio dal club felsineo, ha smaltito l'infortunio e dovrebbe essere in campo già nel prossimo turno di Serie A nel match contro il Torino.

Questo il comunicato del club: "A due giorni dal match contro il Torino, i rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Lavoro differenziato per Lewis Ferguson, terapie per Jens Odgaard".

Avendo lavorato oggi in gruppo, Riccardo Orsolini dovrebbe essere almeno convocato per il prossimo turno di Serie A quando il suo Bologna sfiderà il Torino. In ottica Fantacalcio va quindi schierato anche se al momento risulta difficile capire se sarà schierato titolare da mister Italiano o invece partirà dalla panchina: tutto dipenderà dalla rifinitura di domani e dalle sensazioni sulle sue condizioni.

Fantacalcio.it per Adnkronos