Bologna: Orsolini infortunato, la situazione

Tegola in casa Bologna: nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, infatti, Riccardo Orsolini è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

L'esterno offensivo dei rossoblù sarebbe rimasto vittima nella serata di ieri di un problema muscolare alla coscia, sostituito poi da Iling-Junior al 34esimo minuto del primo tempo da mister Vincenzo Italiano.

Non sembrerebbe un problema da poco, il giocatore è uscito dal rettangolo verde in lacrime, in parte per il dispiacere, ma soprattutto per il dolore. Orsolini si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore, che chiariranno l'entità del suo infortunio. Con i tanti impegni in calendario, la speranza di Vincenzo Italiano è che Orsolini possa saltare soltanto il match di campionato contro l'Empoli in programma sabato sera al Castellani, ma le prime sensazioni lasciano pensare che lo stop possa essere più lungo.

Fantacalcio.it per Adnkronos