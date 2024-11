Calhanoglu, sospiro di sollievo: escluse lesioni

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter circa le condizioni di Hakan Calhanoglu , sottoposto a esami strumentali dopo l'infortunio rimediato con la Nazionale turca.

Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Hakan Calhanoglu hanno escluso la presenza di lesioni muscolari, confermando invece la leggera elongazione all’adduttore sinistro già emersa dopo la partita contro il Galles.

Quest'oggi il giocatore turco lavorerà a parte, ma potrebbe comunque essere convocato per la partita con l'Hellas Verona, partendo dalla panchina. In alternativa, rientrerà per il match di Champions League con il Lipsia.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha già in caldo l'alternativa: sarà Asllani a sostituire Calhanoglu contro l'Hellas Verona. L'albanese rientrerà oggi dagli impegni con la propria selezione e si metterà subito al lavoro per caricarsi sulle spalle la mancanza del turco.

Fantacalcio.it per Adnkronos