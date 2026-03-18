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Cremonese, esonerato Nicola

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Club grigiorosso in contatto con mister Giampaolo, pronto a prendere in mano la squadra

Davide Nicola (Fotogramma/Ipa)
Davide Nicola (Fotogramma/Ipa)
18 marzo 2026 | 14.16
LETTURA: 1 minuti

La Cremonese ha esonerato l'allenatore Davide Nicola: decisiva la sconfitta, pesante, subìta lunedì scorso contro la Fiorentina in campionato.

E' ora pronto mister Marco Giampaolo a prendere posto sulla panchina grigiorossa: contratto sino al 2027. L'accordo con il tecnico ex Lecce e Sampdoria è ormai ai dettagli, si attende l'ufficialità. 

Di seguito, il comunicato diramato dal club lombardo in merito all'esonero di Nicola: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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