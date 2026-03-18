Cremonese, esonerato Nicola

La Cremonese ha esonerato l'allenatore Davide Nicola: decisiva la sconfitta, pesante, subìta lunedì scorso contro la Fiorentina in campionato.

E' ora pronto mister Marco Giampaolo a prendere posto sulla panchina grigiorossa: contratto sino al 2027. L'accordo con il tecnico ex Lecce e Sampdoria è ormai ai dettagli, si attende l'ufficialità.

Di seguito, il comunicato diramato dal club lombardo in merito all'esonero di Nicola: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Fantacalcio.it per Adnkronos