Elmas torna al Fantacalcio: ruolo, quotazione e FVM

Giocatore polivalente e dotato di grande qualità, arriva al Torino per rinforzare le scelte a centrocampo e sulla trequarti di Vanoli. I ruoli restano quelli già apprezzati nel suo passato in Serie A e in Euroleghe: centrocampista al Classic e W/T al Mantra. In entrambi avrà una quotazione di 11 e un FVM di 25.

Fantacalcio.it per Adnkronos