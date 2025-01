Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 21a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Svilar: Con Ranieri fioccano i voti positivi e diminuiscono i malus, l'obiettivo clean sheet con il Genoa sulla carta è certamente alla portata.

Difensore - Hien: L'impronta lasciata sulla partita d'andata è talmente marcata che non può non essere presa in considerazione anche per il ritorno. Rischia di essere ancora l'incubo di Lukaku con allegato super voto in pagella, vitale per il modificatore.

Centrocampista - Orsolini: Con l'Inter ha ritrovato titolarità, sorriso e un +1 decisivo per Holm. Ha tutto per sfondare contro il Monza e puntare a una rete che manca dalla 14^: troppo per uno come lui.

Attaccante - Piccoli: Ex della partita, in forma e spesso decisivo in partite del genere (ha fatto gol a Monza, Verona, Genoa, Parma e Como): l'obiettivo è regalare e regalarsi un altro pesante +3 in uno scontro diretto che può dire molto.

Nome Mantra - Da Cunha (W/T, Como): seppur giochi più arretrato, si sta rivelando un tassello molto prezioso per chi gioca al Mantra. Contro l'Udinese si può schierare.

Fantacalcio.it per Adnkronos