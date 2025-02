Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 26a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 26a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Svilar: In casa la Roma prende pochissimi gol (media di uno a partita, ancor meno con Ranieri), viceversa il Monza fuori è piuttosto sterile.

Difensore - Tavares: Bene anche col Napoli (terzo 6.5 di fila), ma stranamente non porta un bonus dalla 10^ giornata. A Venezia l'occasione per tornare del tutto protagonista.

Centrocampista - Saelemakers: Come Angelino, o forse meglio di Angelino. Perché è riposato, non avendo giocato in Europa (squalificato). E perché può affondare sul lato di un Kyriakopoulos che difensivamente concede qualcosa.

Attaccante - Kean: Il vento è tutto dalla sua parte: il rientro dopo lo stop per squalifica, il fatto di essere grande ex della partita e l'aver segnato una tripletta all'andata.

Nome Mantra - Pobega (M/C, Bologna): Al netto di un paio di uscite a vuoto (con allegate espulsioni), sta facendo molto bene. Da trequartista a Parma ispira parecchio, peraltro viene da un 7.5 + assist.

Fantacalcio.it per Adnkronos