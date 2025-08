Il Napoli ha un nuovo membro per la sua batteria di attacco: Noa Lang è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte e a incantare i fantallenatori. Estro e personalità per il tecnico degli azzurri.

Chi è Noa Lang

Noa Lang (Capelle aan den IJssel, 17 giugno 1999) è un calciatore olandese, attaccante del Napoli e dell'Olanda.

Cresciuto nelle giovanili del Feyenoord e dell'Ajax, con un paio di parentesi in prestito al Nantes e al Besiktas, si è affermato in prima squadra all'Ajax per poi trasferirsi in Belgio, al Club Brugge, dove per tre anni si è fatto notare con 83 presenze e 29 gol. La parentesi belga gli ha permesso di essere notato dal PSV, dove fino alla scorsa stagione ha collezionato 15 gol in 40 presenze.

Il 17 luglio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli.

Il ruolo di Noa Lang

Attaccante esterno, capace di saltare l'uomo e di giocare lungolinea oltre che di accentrarsi per calciare, può essere l'erede di Kvaratskhelia per la fascia sinistra. Riesce ad offrire grande apporto in fase di possesso in termini di dribbling e velocità; meno propenso alla fase difensiva, sarà 'costretto' da Conte a dare una mano anche in fase di non possesso. Di piede destro, spicca nel gioco palla a terra grazie alle sue qualità indiscutibili. Si distingue per tecnica con la palla al piede, ha nei piedi ua buona dose di gol ed asstst. Il suo ruolo al Fantacalcio Classic è quello di attaccante, mentre al Mantra è listato come A .

Perché comprare Noa Lang al Fantacalcio

È l'attaccante che porterà estro e velocità all'attacco titolare di Antonio Conte, il classico calciatore che regalerà emozioni e ruberà l'occhio ai tifosi ed ai fantallenatori. Pronto a giocare a tutta fascia e ad accentrarsi per calciatore, potrebbe fare molto male agli avversari: può portare bonus e allo stesso tempo diversi buoni voti. Al Fantacalcio è un basso secondo slot: affidabile per fanta-voto, ha nei piedi diversi bonus. In chiave Mantra è da considerare una ottima A titolare per rapporto qualità-prezzo.

Perché non comprare Noa Lang al Fantacalcio

La controindicazione principale potrebbe riguardare la sua titolarità. Sulla sinistra il Napoli ha intenzione di acquistare un'alternativa a Lang. Perplessità anche per il modulo: gli azzurri dovranno cercare di equilibrare lo scacchiere in entrambe le fasi di gioco. Potrebbe non essere titolare quando dall'altro lato. Per questo motivo, occhio a non strapagarlo all'asta: il nostro consiglio è di pagarlo tra i 90 ed i 100 crediti su 1000.

Noa Lang, le statistiche

Classe 1999, ha disputato 313 partite con le maglie di club, segnando 94 reti e regalando ai compagni 72 assist.