circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina, Atta ok per Venezia

sponsor

I convocati viola e le ultime di formazione per la trasferta in Veneto

Arthur Atta - (Ipa)
Arthur Atta - (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 16.44
LETTURA: 1 minuti

Sono 22 i calciatori convocati da mister Paolo Vanoli per il match tra Venezia e Fiorentina in programma domani sera al Penzo.

Il tecnico viola potrà contare su Oulai e Atta, entrambi recuperati dopo aver superato i rispettivi problemi di natura fisica ravvisati sabato scorso al Franchi contro il Torino. 

Per quanto concerne la formazione, mister Vanoli ripartirà dalla difesa a quattro nella quale potrebbero trovare spazio da subito Ranieri e Dodò. Regista sarà Fagioli. Da prima punta potrebbe partire titolare Pellegrino per poi alternarsi a gara in corso con Beto, a sostegno Mastantuono e Njie (che punta a vincere il ballottaggio con Goncalves). 

L'elenco completo dei convocati viola:

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas
Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Ndour, Oulai
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Pedro Goncalves. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza