Fiorentina, Atta ok per Venezia

I convocati viola e le ultime di formazione per la trasferta in Veneto

Sono 22 i calciatori convocati da mister Paolo Vanoli per il match tra Venezia e Fiorentina in programma domani sera al Penzo.

Il tecnico viola potrà contare su Oulai e Atta, entrambi recuperati dopo aver superato i rispettivi problemi di natura fisica ravvisati sabato scorso al Franchi contro il Torino.

Per quanto concerne la formazione, mister Vanoli ripartirà dalla difesa a quattro nella quale potrebbero trovare spazio da subito Ranieri e Dodò. Regista sarà Fagioli. Da prima punta potrebbe partire titolare Pellegrino per poi alternarsi a gara in corso con Beto, a sostegno Mastantuono e Njie (che punta a vincere il ballottaggio con Goncalves).

L'elenco completo dei convocati viola:

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini

Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas

Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Ndour, Oulai

Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Pedro Goncalves.

Fantacalcio.it per Adnkronos