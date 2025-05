Fiorentina: Kean a rischio per Venezia

L'attaccante non al meglio per un fastidio muscolare alla gamba, andrà valutato in vista del prossimo turno di campionato

La Fiorentina esce a testa alta dalla Conference League, è il Betis Siviglia ad aggiudicarsi l'accesso alla finalissima contro il Chelsea. Gli spagnoli la spuntano al Franchi nei tempi supplementari, grazie alla rete di Abde Ezzalzouli.

A preoccupare l'ambiente viola ora sono le condizioni di Moise Kean, che ha terminato claudicante il match di ieri sera: "Lo valutiamo domani con lo staff, sembra che sull'ultimo scatto alla fine abbia sentito qualcosina", le parole di mister Palladino nel post gara.

Per lunedì in campionato a Venezia dunque l'attaccante è a rischio, pronto Beltran per fare coppia in avanti dal 1' minuto al Penzo con Gudmundsson.

Fantacalcio.it per Adnkronos