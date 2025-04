Brutte notizie per Raffaele Palladino e per tutti i fantallenatori che aspettavano Moise Kean in Cagliari-Fiorentina.

L'attaccante viola, che si è allenato in gruppo negli ultimi giorni, non è infatti tra i convocati di mister Palladino.

Stando alle ultime indiscrezioni, Moise ha lasciato il ritiro e non prenderà parte alla partita essendo volato a Parigi per motivi personali. Nessun infortunio quindi per la punta italiana che dovrebbe essere regolarmente in campo nel prossimo turno di campionato. In attacco giocherà Beltran al fianco di Gudmundsson.