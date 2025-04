Fiorentina, tornano Colpani e Kean

La Fiorentina è tornata al lavoro per preparare il match in programma giovedì sera contro il Betis Siviglia, valido per le semifinali della Conference League.

Buone notizie per mister Palladino. Moise Kean e Andrea Colpani ci saranno a Siviglia per la sfida contro il Betis. Il primo era reduce da uno stop dovuto a motivi personali, mentre il secondo era in riabilitazione dopo i problemi fisici di questo girone di ritorno. Kean e Colpani saranno convocati in Conference League e torneranno a disposizione dei fantallenatori per la prossima gara di campionato contro la Roma.

Assente durante la rifinitura, invece, Cataldi. L'ex Lazio non si è allenato col resto del gruppo, svolgendo oggi solamente lavoro personalizzato. Un qualcosa di programmato, che non dovrebbe mettere a rischio la sua convocazione per Siviglia.

Fantacalcio.it per Adnkronos