Genoa, Gollini si opera: il comunicato

Il momento no in casa Genoa continua. Ennesimo infortunio per Gilardino che dovrà rinunciare a Pierluigi Gollini nel prossimo match in programma sabato pomeriggio contro il Bologna.

Il portiere del Genoa sarà sottoposto ad asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra nella giornata di giovedì.

Difficile, a questo punto, immaginare che possa esserci sabato pomeriggio contro il Bologna. Al suo posto a difendere i pali dovrebbe esserci Leali.

Questo il comunicato del club: "Genoa comunica che Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l'asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità".

Intanto brutte notizie anche sul fronte de Winter. Il difensore ex Juventus accusato un problema di natura muscolare durante un allenamento con la sua Nazionale. Quando sarà rientrato in Italia verrà sottoposto a esami diagnostici che faranno luce sull'esito dell'infortunio, ma secondo le prime indiscrezioni il difensore rossoblu potrebbe restare fermo dalle quattro alle cinque settimane.

Resta da capire ancora se Gilardino ritroverà o meno Bani, fermatosi a Bergamo a causa di un problema al flessore.

Fantacalcio.it per Adnkronos